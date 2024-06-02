高取焼　肩衝茶入　十四代　亀井味楽　金剛金襴

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プロフィール、商品説明をお読み頂いた上でのご購入をお願い致しますm(__)mご覧頂き、ありがとうございます。書道の師範、茶道の師範、生花など、古き良き日本の文化を全て身につけ美しく生きた祖母の品物が、どこかで誰かのお役に立てたら嬉しいです(^^)状態を出来る限り写真で載せていますので、ご確認頂きご判断下さい。不明ではありますが、おそらく未使用だと思いますので、「未使用に近い」にしました。ですが、飾っていたのか、蓋が写真のようになっています。手作りならではの仕上がりなのかもしれませんが、無知で申し訳ない限りです(\u003e_\u003c)経過年数のあるものになります。外箱などにはシミや汚れなどありますので、完璧や新品を求める方や神経質な方はご購入をお控え下さい。大変高価な品物です。些細なことでもご不明点等あれば、質問して頂いて構いませんので、全てにご理解・ご納得頂いた上で、ご検討・ご購入をよろしくお願い致します。祖母の大切にしていた品物が、どなたかの元でまた活躍できる事を願っています(^^)メルカリは取引メッセージなしでも取引可能なルールとなっていますが、お相手の見えないお取引なので、最低限、ご挨拶程度でもやり取り出来ると安心できます☆蓋付き茶道具茶器仕服金襴金剛金襴仕覆高取焼髙取焼髙取高取肩衝茶入茶入茶筒十四代亀井味楽味楽味楽造表千家