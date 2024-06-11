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ソフビ魂 仮面ライダー THE NEXT 仮面ライダーV3
商品番号 F50940956432
商品名

ソフビ魂 仮面ライダー THE NEXT 仮面ライダーV3
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンダイから発売されていたソフビ魂シリーズ仮面ライダーTHENEXTより仮面ライダーV3のソフビです箱は経年変化劣化等でイタミありソフビ自体は未使用で小物(アンテナ)も未開封です画像３枚目〜１０枚目に写っているものは参考で同じソフビを撮影したもので実際に発送させていただくものは画像１枚目と２枚目に写っているものになります即購入・無言取引可ですコメント交渉中であってもご購入していただいた方がご優先となります#石森プロ#魂ウェブ#ホッパー#Ver.3#MASKED
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