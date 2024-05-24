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- バンドレンアルトサックスリード トラディショナル 2 1/2 10枚
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商品詳細
下の3枚は、個包装の袋がシール跡？みたいなのがついています。上の7枚は、綺麗です。新品未使用未開封品ですが、神経質な方は、購入をされないようにお願いいたします。写真のリードを発送するときに、箱に入れて発送いたします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···リードレベル···初心者#バンドレン#サックス#アルトサックス#リード#バンドレンリード#21/2#トラディショナル
http://narcologia.ru/goods/reproduce548155.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit570086.html
http://narcologia.ru/goods/update156795.html
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