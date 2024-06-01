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パワーレンジャー アストロメガゾード ギャラクシーメガ
商品番号 L75236191600
商品名

パワーレンジャー アストロメガゾード ギャラクシーメガ
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 16,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアシリーズ...スーパー戦隊ハズブロのパワーレンジャーライトニングコレクションゾードアセンションプロジェクトの第3弾アストロメガゾード(日本のメガレンジャーのギャラクシーメガ)新品未開封外装の破損等気にするかたはご遠慮ください発送は土日になります購入後はNC/NRとさせて頂きます
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