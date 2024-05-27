SELMER　B♭クラリネット マウスピース Concept

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商品詳細
B♭クラリネット マウスピースセルマー コンセプトSELMERConcept箱は捨ててしまってありません。試奏程度で何度か使用した程度です。マウスピース専用除菌スプレーで吹き上げ済み。即購入◯（たばこ吸いません・ペット飼育なし）①
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