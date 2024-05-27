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【真作】周山/春景江山帆舟図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AD-341
商品番号 J78350941038
商品名

【真作】周山/春景江山帆舟図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AD-341
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】周山【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は多少の薄汚れあります。表装は薄汚れ、天地に多少の汚れシミあります。耳切れ補修痕あります。　　　　紙箱付　　　　軸丈　縦　130cm×幅　59cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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