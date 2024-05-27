【真作】周山/春景江山帆舟図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AD-341

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【真作】【参考】周山【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は多少の薄汚れあります。表装は薄汚れ、天地に多少の汚れシミあります。耳切れ補修痕あります。 紙箱付 軸丈 縦 130cm×幅 59cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。