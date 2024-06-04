匿名配送　刀剣乱舞　跪坐　アクリルスタンド　宗三左文字　江雪左文字　宗三　江雪

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刀剣乱舞跪坐アクリルスタンド2点セットです。キャラは江雪左文字、宗三左文字です。新品・未開封です。特に目立った傷や汚れはありませんが、一度は人の手に渡ったものですのでご了承ください。即購入OKです。人気タイトル···刀剣乱舞グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)