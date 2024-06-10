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サザンオールスターズ　茅ヶ崎ライブ　2023 グッズ　ユニフォーム　ベースボール
商品番号 N37951777988
商品名

サザンオールスターズ　茅ヶ崎ライブ　2023 グッズ　ユニフォーム　ベースボール
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,354 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライブに行くつもりで予約購入しましたが、チケットが取れなかったため試着、撮影に5分だけ着用したのみで新品同様になります。代わりに行ける方、当日の大混雑を並びたく無い方にお譲りいたします^_^桑田佳祐サザングッズ種類···Tシャツ
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