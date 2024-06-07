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figma ゼルダの伝説 スカイウォードソード リンク
商品番号 J52688112334
商品名

figma ゼルダの伝説 スカイウォードソード リンク
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。figmaゼルダの伝説スカイウォードソードリンクになります。部屋の整理に伴いコレクションしていたものを出品します。購入後、数度箱から出しましたが、それ以外はずっとコレクションしていました。リンクのフィギュア、パーツには目立った傷などはありませんが、外箱はシールの剥がし跡や角の凹み、スレなどがございます。大切に扱っていましたが、現在の傷以外の初期傷等ある場合がございます。トラブル防止のため、完品を求める方のご購入はお控えいたたくようお願いいたします。#マックスファクトリー#ゼルダの伝説#リンク#スカウォ#figmaゼルダの伝説スカイウォードソードリンク性別...男
http://narcologia.ru/goods/sepulchral153032.html
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