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サントリー 山崎 ミニボトル 20本セット
商品番号 W62286016051
商品名

サントリー 山崎 ミニボトル 20本セット
ブランド名 サントリー
特別価格 税込 17,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サントリー山崎ミニボトル20本セット◆サントリー◆シングルモルトウイスキー◆山崎　×20本◆容量　180mlミニボトル◆新品未開封箱無しコレクション整理の為出品致します。新品未開封ですが、自宅保管の為、細かなパッケージの汚れ、スレ傷等がある場合がございます。ご了承の上ご購入ください。また、神経質な方、完璧を求められる方、未成年の方はご購入をご遠慮ください。すり替え防止の為返品はお断りします。サントリーシングルモルトウイスキー山崎12年＃ウイスキー＃ハイボール＃ニッカ＃サントリー＃白州＃山崎＃知多＃響竹鶴余市宮城峡余市イチローズモルト蒸留所・銘柄...山崎
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