ペットドライヤー　犬　ドライヤー　業務用　トリミング　シャンプー

＊新品・未使用＊コメントなし・即購入OK＊1～2日以内発送（お急ぎの場合ご相談ください♡）☞定価24,000円のお品です！☞両手が空くから、丁寧にケアできる♡☞毛の内側の水分も吹き飛ばすので時短に！ご覧いただきありがとうございます☺︎#kanariyaの商品一覧はこちら＊ペット用品多数出品中！おまとめ割引いたします♡#kanariya_ペット用品一覧はこちら＊商品情報＊消費電力：2000W（電機1200W＋加熱800W）定格電圧：100－110v、50/60hz風量：10-50m/s音レベル：70-100db三段階温度加熱：常温（15℃の場合）・HeatI（40-45℃）・HeatII（50-55℃）梱包サイズ：36*25*32cmご注意：この製品の定格電力は2000Wです。実際はMAX風量・温度条件で約1600W程度ですが、MAX状態で長時間の使用はお控えください。【2種パイプ2種ノズル付き】ハードタイプの白いホースは、お好みの角度に固定でき、両手でケアできます。ソフトタイプの黒いホースは、通常のドライヤー同様自由に操作できます。【転倒防止ベース・平面感応】転倒した場合は自動断電するので、安全に配慮されています。YouTubeで紹介動画をご覧いただけます。「PAWSROOM」⚠万が一初期不良等ありましたら評価前にご連絡をお願いいたします。評価後は対応できかねますのでお気をつけください⚠396/S100$$8980



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