

Amazon.co.jp: LIFAXIA ペットゲート 猫 135cm ブラック ドア付き 926 ...



LIFAXIA ペットゲート 猫 135cm ブラック ドア付き 926の通販 by Mik's ...



Amazon.co.jp: LIFAXIA ペットゲート 猫 135cm ドア付き ハイタイプ ...



LIFAXIA ペットゲート 猫 135cm 黒 ドア付き ハイタイプ 逃亡防止 猫脱走防止フェンス ペットフェンス ベビーゲート (135黒,取付幅75-85c｜au PAY マーケット



LIFAXIA ペットゲート 猫 高さ拡張パーツ 37cm ブラック #1160 - Shop ...



Amazon.co.jp: LIFAXIA ペットゲート 猫 135cm ブラック ドア付き 926 ...



LIFAXIA ペットゲート 猫 135cm ブラック ドア付き 926 | www ...



LIFAXIA ペットゲート 猫 高さ拡張パーツ 37cm ブラック #1160の通販 ...



LIFAXIA ペットゲート 猫 135cm ドア付き ハイタイプ 島袋商店 猫脱走 ...



LIFAXIA ペットゲート 猫 高さ拡張パーツ 37cm ブラック #1160 - Shop ...



LIFAXIA ペットゲート 猫 135cm ドア付き ハイタイプ 島袋商店 猫脱走 ...



Amazon.co.jp: LIFAXIA ペットゲート 猫 135cm ドア付き ハイタイプ ...



LIFAXIA ペットゲート 猫 135cm ドア付き ハイタイプ 島袋商店 猫脱走 ...



LIFAXIA ペットゲート 猫 高さ拡張パーツ 37cm ブラック #1160 - Shop ...



LIFAXIA ペットゲート 猫 135cm 島袋商店 【ドア付きペットゲート ...

北海道・沖縄・離島への配送は、別途郵送料がかかります。対象の方はコメント欄にコメントをお願いします。カラーはブラックになります。【135cm,ホワイト,取付幅75-82cm】【ねこちゃんの脱出を事前防止】柵の隙間間隔は約3.5cm。子猫でもすり抜けが難しく、135cmのゲートは大人のネコちゃんでもカンタンには乗り越えできません。また、当製品はベビーゲート、ベビーフェンスといった赤ちゃんの柵としても利用が可能です。【穴開け不要＆カンタン取付】突っ張り式のフェンスなので、穴あけ不要。お好きな場所にカンタン設置できます。【90°オープンキープ機能】ドアを開けて90°の状態ですと、ドアを開いた状態で固定されるので開閉不要で出入りが可能です。※オートクローズ機能はございますが、大きな音がするため推奨しておりません。【あると嬉しい便利な付属品】壁を保護するウォールセーバーと、転倒防止足底部カバーをご用意しました。※ペットゲート黒色本体のウォールセーバーは「白色」となります。ご了承ください。【取付幅に応じたオプションパーツ】ゲートの設置幅に応じて、『拡張パーツ10cmまたは21cm』があり、すり抜けを防止する『過密パーツ』や『高さ拡張パーツ』も別途販売しております。※黒色ゲート本体のウォールセーバーは「白色」となります。ご了承ください。