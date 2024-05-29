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PLST レディースシャツ
商品番号 K72230511895
商品名

PLST レディースシャツ
ブランド名 プラステ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PLSTレディースシャツ肩幅　40センチ身幅　50センチ着丈　70センチ未使用に近い商品です。
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