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トップス　イエナ サテンボートネックフレンチスリーブブラウス
商品番号 U51287877910
商品名

トップス　イエナ サテンボートネックフレンチスリーブブラウス
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イエナサテンボートネックフレンチスリーブブラウスフリーサイズ一度短時間着用。サイトではグレーとなっていましたが、カーキっぽい色味です。ジャケットのインナー用に色違いで購入して、もう片方のブラウスばかり着て、こちらは一度しか着ていません。今回、クローゼット整理のために出品することにしました。パンツにもスカートにも、カジュアルにもキレイめにも合わせていただけます。サイズは7枚目の写真をご覧ください。フリーサイズグレー※自宅保管の中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/stepchild433652.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial322916.html
http://narcologia.ru/goods/influenza753193.html
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サテンボートネックフレンチスリーブブラウス 美品

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