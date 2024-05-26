トップス　イエナ サテンボートネックフレンチスリーブブラウス

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サテンボートネックフレンチスリーブブラウス 美品

イエナサテンボートネックフレンチスリーブブラウスフリーサイズ一度短時間着用。サイトではグレーとなっていましたが、カーキっぽい色味です。ジャケットのインナー用に色違いで購入して、もう片方のブラウスばかり着て、こちらは一度しか着ていません。今回、クローゼット整理のために出品することにしました。パンツにもスカートにも、カジュアルにもキレイめにも合わせていただけます。サイズは7枚目の写真をご覧ください。フリーサイズグレー※自宅保管の中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。