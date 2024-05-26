【新品】マックス アンド コー フリル ブラウス

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【新品・未使用】定価38,500円(税込)☆即購入・コメントなし購入OK！☆交渉中であっても先に購入された方を優先させていただきます(^^)✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜ご覧いただきありがとうございます(^^♪✿下部にお得な値引き情報を記載しております！*:.。..。.:+・゜・✽:.。..。.:+・゜・✽:.。..。.:+・゜・✽:.。..。.:+♢﻿ブランドＭＡＸ\u0026Ｃｏ.マックスアンドコー♢﻿アイテム水彩ブラウス♢﻿商品説明ピンクを基調としたブラウス。フレンチスリーブなので肩先をカバー。大人の女性にもピッタリです(^^)色鮮やかで春に向けて気分の上がる1枚です♪♢﻿カラーピンク※色は映り具合で多少の違いがあるかもしれませんがご了承ください。♢﻿サイズ36Ｓ相当《平置き寸法》着丈56㌢裄丈38.5㌢身幅42㌢※素人採寸なので若干の誤差はご了承くださいm(__)m♢﻿素材レーヨン100%♢﻿状態新品、未使用品です。後ろのボタンのまわりが少しハゲていますm(__)m※画像6を参照してください。♢﻿発送・梱包・送料無料の匿名発送・防水のためフィルムで丁寧に包装し発送させていただきます※発送時の畳ジワはご了承ください。※念入りに確認はしていますが、汚れなどの見落としはご容赦くださいませ。*:.。..。.:+・゜・✽:.。..。.:+・゜・✽:.。..。.:+・゜・✽:.。..。.:+✿アカウントフォローで大幅値引きさせていただきます(^^♪✿値引き交渉も受付中です☆#yukariのお部屋←よろしければご覧下さい✿最後までお読みいただきありがとうございます♪カットソー水彩半袖夏春