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カラフルブラウス
商品番号 R28446474649
商品名

カラフルブラウス
ブランド名 ロイスクレヨン
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明るいお色のブラウスです。タグはありませんが未使用です。未使用ではありますが、自宅保管で店頭新品とは異なりますので、ご理解ください。　身幅　平置き・・・約４４㎝着丈　平置き・・・約５５㎝素材　ポリエステル１００％　　仕事をしているため、コメントの返信に時間を頂く場合がございます。発送についても平日は難しいため、主に土曜日か日曜日になります。メルカリルールに基づき、コメントやり取り中でも、先に購入された方　が優先になりますことをご了承ください。
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