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商品詳細
明るいお色のブラウスです。タグはありませんが未使用です。未使用ではありますが、自宅保管で店頭新品とは異なりますので、ご理解ください。 身幅 平置き・・・約４４㎝着丈 平置き・・・約５５㎝素材 ポリエステル１００％ 仕事をしているため、コメントの返信に時間を頂く場合がございます。発送についても平日は難しいため、主に土曜日か日曜日になります。メルカリルールに基づき、コメントやり取り中でも、先に購入された方 が優先になりますことをご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/tenet545063.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion335478.html
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