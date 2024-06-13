AVIE アビィ　アシンメトリー デザイン ブラウス

ご覧頂きありがとうございます.*・゜即決大丈夫です♪♡ご購入前にお手数ですがプロフィールをご覧ください。♡商品説明♡●ブランド名：AVIE●商品名：ブラウス●カラー：ブラック●サイズ：38着丈 約61㎝肩幅 約34㎝身幅 約46㎝※平置きで素人寸法となりますのでご理解お願い致します。●状態：目立った汚れなし※画像にて確認お願いします。気になる部分ございましたらコメントして下さい！●その他：#HASU♡hasu0707-m7-31



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AVIE（アビィ）｜シャツ/ブラウス一覧 - WEAR



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