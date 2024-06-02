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イルビゾンテ　クロスボディbag
商品番号 V96831487777
商品名

イルビゾンテ　クロスボディbag
ブランド名 イルビゾンテ
特別価格 税込 18,425 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イルビゾンテのショルダーbagです正規オンラインショップで購入し3回程使いましたが使用感無く、美品です♪定価:¥47300男女兼用で使えるbagです。毛羽立ちが多少あるので、巾着はオマケ　と思って下さい^_^【商品説明】持ち物の出し入れし易いスナップボタン底が楕円形のマチになっているのでスマートながら、必要な荷物は十分入ります。●色　:ヤキヌメ●サイズ：縦20.5横18マチ11.5ショルダー全長75～129●素材：牛革●イタリア製#イルビゾンテ#ミニバッグ#ミニショルダー#ヤケヌメ#無印良品#ビームス#ユナイテッドアローズ#ジャーナルスタンダード#アーバンリサーチ#ILBISONTE
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit531286.html
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【イルビゾンテ】クロスボディバッグ 5492300111 - イルビゾンテ・マリメッコ・バーンストア オンラインストア
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