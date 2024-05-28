ロンシャン トートバッグ mschfバッグ

閲覧頂きありがとうございます(*^^*)★人気モデル/シリーズLONGCHAMPルプリアージュルプリアージュシリーズの特別限定シリーズ！70周年を記念したパリ限定のアイテムが、世界各国で限定数での販売をスタートいたしました。ロゴマークの馬刺繍が印象的なロンシャンのトートバッグ“ルプリアージュクラブ(LePliageClub)”です。カジュアルでも綺麗めファッションでもOKなデザインです^^コンパクトに折りたたむことができるので、普段使いはもちろん、サブバッグとしても活躍してくれます。⭐︎新品未使用⭐︎送料無料⚪︎カラーブラック⚪︎サイズL本体：約横上部46cm/下部31cm×縦29cm×幅19.5cm折り畳んだ状態の大きさ：約横24cm×縦15cm(持ち手含まず)持ち手の長さ：約57cm⚪︎素材ナイロン/レザー開閉：フラップ（ホックボタン)/ファスナー内部：オープンポケットｘ1仕様：スナップボタン/ファスナー開閉⭐︎ナイロン素材で軽量 汚れも付かず、長く使える！★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆※いきなり購入大歓迎♡自己紹介…【ご購入前に】ご確認をお願いいたします！★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆・並行輸入品（海外正規品）・新品未使用、検品の為だけに開封済み。・海外製品の為、検品基準の厳しい国内正規品とは異なり、しわ、縫製の甘さ、布質、革質等異なる場合もございます。・日本国内製と同レベルの品質や完璧などをお求めの方、神経質な方はご購入をご遠慮ください。#ロンシャン#トートバッグ



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