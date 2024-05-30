GIBIWEAR ウール カシミヤ 大判マフラー

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商品詳細
ストール大判マフラーサイズ75×175cmウール70%カシミヤ30%グレーセレクトショップで20000円くらいで購入。厚手でふんわりした生地です。使用頻度は少なく、美品です。クローゼット整理の為、出品します。素材···カシミヤ
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