イエナ　アセテートコットン オーバーチェスターコート

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定価39600円サイズ34グレーっぽい色ですがとても上品で、色も他の人と被らずオシャレです^_^私は標準体型ですが、大きめなので34サイズにしました。在宅勤務で着る機会がほぼなく、出品します。こちらは人気のオーバーチェスター型を少しマイナーチェンジ。丈はキープしつつ幅をやや小さくしました。アセテートとコットンの複合混率で、柔らかな反発感がありつつも、コットンのトラッドさも感じられる絶妙な質感の素材です。とろみ感と軽さを活かしたシルエットのオーバーチェスターコートは、生地の揺らぎが作るニュアンスもポイント。ウエストのベルトを締めると、背中身頃が少し持ち上がりブラウジングが可愛いシルエットを作ります。ベルトの抜け防止に内側にボタンがあったり、細かな配慮もあるパターンです。