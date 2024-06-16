- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- 【新品】 adidas クルーネック トレフォイル ロゴ Tシャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋ご覧いただきありがとうございます。adidasのクルーネックトレフォイルロゴTシャツです。新品、タグ付きです。綿100%Sサイズです。身幅42㎝着丈64㎝前側左胸部分に赤い縁取りトレフォイル、背中に大きく赤い縁取りトレフォイルが入っています。ちょっと、自分には若者向けだったかと思い出品しましたが、迷っているところがあるので取り下げたらすみません。着てないので、素人目ですが汚れや傷など無いと思います。中古品ですので、ご理解お願いします。
http://narcologia.ru/goods/message511827.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring673996.html
http://narcologia.ru/goods/kindness934005.html
アディダス Tシャツ adidas トレフォイル 綿100％ ロゴプリント クルー ...
アディダスオリジナルス Tシャツ 半袖 メンズ L クルーネック トレフォイルロゴ スポーツ カジュアル アメリカ 古着
大きいサイズ メンズ adidas (アディダス) 綿100％ トレフォイルロゴ ...
アディダスオリジナルス Tシャツ 半袖 メンズ L クルーネック トレフォイルロゴ プリント 古着
【中古】(アディダス)adidasメンズレディースS【Tシャツ】トレフォイルロゴT半袖クルーネック【古着】赤白ブランドTシャツst74
アディダスオリジナルス Tシャツ 半袖 メンズ M クルーネック トレフォイル プリントロゴ 古着
アディダス レディース Tシャツ 半袖 トレフォイル TEE インナー ...
adidas - アディダス クルーネック トレフォイルロゴ 半袖 Tシャツ S ...
アディカラー トレフォイル Tシャツ
90S USA製 アディダス トレフォイルロゴ コットン クルーネック T ...
セール】トレフォイル アプリケーション Tシャツ / 夏服 / アディダス ...
adidas - アディダス 80s USA製 クルーネック トレフォイルロゴ ...
アディダスオリジナルス adidas Tシャツ 半袖 メンズ S相当 クルー ...
http://narcologia.ru/goods/message511827.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring673996.html
http://narcologia.ru/goods/kindness934005.html
アディダス Tシャツ adidas トレフォイル 綿100％ ロゴプリント クルー ...
アディダスオリジナルス Tシャツ 半袖 メンズ L クルーネック トレフォイルロゴ スポーツ カジュアル アメリカ 古着
大きいサイズ メンズ adidas (アディダス) 綿100％ トレフォイルロゴ ...
アディダスオリジナルス Tシャツ 半袖 メンズ L クルーネック トレフォイルロゴ プリント 古着
【中古】(アディダス)adidasメンズレディースS【Tシャツ】トレフォイルロゴT半袖クルーネック【古着】赤白ブランドTシャツst74
アディダスオリジナルス Tシャツ 半袖 メンズ M クルーネック トレフォイル プリントロゴ 古着
アディダス レディース Tシャツ 半袖 トレフォイル TEE インナー ...
adidas - アディダス クルーネック トレフォイルロゴ 半袖 Tシャツ S ...
アディカラー トレフォイル Tシャツ
90S USA製 アディダス トレフォイルロゴ コットン クルーネック T ...
セール】トレフォイル アプリケーション Tシャツ / 夏服 / アディダス ...
adidas - アディダス 80s USA製 クルーネック トレフォイルロゴ ...
アディダスオリジナルス adidas Tシャツ 半袖 メンズ S相当 クルー ...