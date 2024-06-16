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【新品】 adidas クルーネック トレフォイル ロゴ Tシャツ
商品番号 H88695130296
商品名

【新品】 adidas クルーネック トレフォイル ロゴ Tシャツ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,673 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋ご覧いただきありがとうございます。adidasのクルーネックトレフォイルロゴTシャツです。新品、タグ付きです。綿100%Sサイズです。身幅42㎝着丈64㎝前側左胸部分に赤い縁取りトレフォイル、背中に大きく赤い縁取りトレフォイルが入っています。ちょっと、自分には若者向けだったかと思い出品しましたが、迷っているところがあるので取り下げたらすみません。着てないので、素人目ですが汚れや傷など無いと思います。中古品ですので、ご理解お願いします。
http://narcologia.ru/goods/message511827.html
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