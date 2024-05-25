『新品未使用』レディースデザイン半袖ブラウス　ふんわり　上品　体型カバー　aki

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本日は、商品をご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼♪about♪ふんわりとしたデザインが特徴の半袖ブラウス。甘くなり過ぎず大人上品な印象にしてくれるアイテム。二の腕もカバーできるうえに、パンツやスカートなどボトムスを選ばず着こなせるとても使いやすい１着です。♪size♪(サイズ詳細は商品画像と一緒に掲載しております）●フリーサイズ♪color♪●●ホワイト♡他にも・ブラック・ブルー(ストライプ)・ブラック(ストライプ)のカラーがございます♡☆colorは選んでいただけます☆ご希望のcolorをコメントや取引メッセージにてご連絡ください(*^^*)✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【☆買ってくださる方にお伝えしたいこと☆】◎サイズの詳細については写真の最後に掲載してございます。◎プロフィールを必ずご覧下さい。大事なことが記載されています。◎インポートのお洋服をたくさん出品しています。 他の出品ページもごゆっくりご覧いただければと思います☆。.:＊・゜✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【ハッシュタグ】#レディース#新品#未使用#お洒落#オシャレ#韓国#インポート#可愛い#おすすめ#おススメ#オススメ#トレンド#ブラウス#二の腕カバー#ふんわりデザイン#ゆったりデザイン#お洒落好きな人#差がつくファッション#aki