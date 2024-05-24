アンタイトル ブラウス　チュニック トップス

○カラー ブラウン○サイズ38着丈85cmB115cm袖丈52cm肩幅47cm○19800円アンタイトルの素敵なブラウスです。上品な微光沢とドレープ性のある素材です。ネック周りにギャザーディティールを入れたスキッパーのロングデザイン。後ろ丈を前身頃より長め、ドロップショルダーでフンワリ程よい分量感のお品です。ロングカフスは折り上げてターンバックして軽やかに着用できます。きれいな状態のお品です。ご家庭でのお洗濯も可能です。自由区23区インディヴィボッシュ お好きな方にもロングシャツチュニック2I



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