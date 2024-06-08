シンゾーン　リブＴシャツ

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シンゾーン リブＴシャツカラー...ホワイトコットン100日本製1万円ほどで購入しっかりしたリブ素材です。袖丈はやや長めで二の腕がすっきり見え、シルエットもきれいです。シンプルな形なので着回せますよ♡タグが印刷なのもチクチクせず良いです。短時間、3回程度の着用で状態はよいです。ビショップロニースコッツジャーナルスタンダードイエナ