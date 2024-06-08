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シンゾーン　リブＴシャツ
商品番号 T65600935017
商品名

シンゾーン　リブＴシャツ
ブランド名 ザシンゾーン
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シンゾーン　リブＴシャツカラー...ホワイトコットン100日本製1万円ほどで購入しっかりしたリブ素材です。袖丈はやや長めで二の腕がすっきり見え、シルエットもきれいです。シンプルな形なので着回せますよ♡タグが印刷なのもチクチクせず良いです。短時間、3回程度の着用で状態はよいです。ビショップロニースコッツジャーナルスタンダードイエナ
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