上海で購入 チャイナ ブラウス カンフーシャツ トップス チャイナボタン 花柄

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上海で購入しましたチャイナブラウスサイズXL表記ですが普段M~Lサイズを着用している私には丁度良いサイズです。着用した感じLサイズ相当肩幅43cm袖丈26cm身幅52cm着丈65cm汚れ、ほつれ、破れございません古着にご理解頂ける方のみのご購入でお願い致します↓↓他にもお洋服を出品しておりす↓↓#SHALOM_アパレル_新品_古着_服飾雑貨