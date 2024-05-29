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d.i.a☆ダイヤ☆サイドレース背中ガン開きホルターネックトップス 花柄フラワー
商品番号 X83824670507
商品名

d.i.a☆ダイヤ☆サイドレース背中ガン開きホルターネックトップス 花柄フラワー
ブランド名 ダイヤ
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダイヤのホルターネックキャミソール？です☆背中ガン開き・サイドレースでかなりセクシーに着こなせます(灬╹ω╹灬)♪数カ所、糸の飛び出しがございます。素人検品・自宅保管品にご理解いただけます方、よろしくお願いいたします。全ての商品、素人検品・自宅保管品です。発送前にコロコロをしますが、ファー用品やラグの毛が付着する事があります。ご自身で洗濯すれば取れるような毛やにおいに神経質な方は、購入しないでください。ショップではございません。中古品・フリマです！d.i.aギャル　ガルラ　ブラッククイーンスキニーリップY2KANZU黒ギャルアビラピンク　RNAMKRアメリカ平成ギャル　平成レトロ　eggダイヤマクブリング　グランジ　フェス　ビーチホルターネック　ブラウン　ベージュ韓国　キャミソール　古着　リサイクルsexyセクシー　カッコいい　花柄　フラワー夏服　涼しい　フェアリーグランジロマンティックグランジ　グルンジパーティドレス　partydressマクブリングネオグランジ　ネオゴシッsexyセクシー　派手japanGALkawaii柄・デザイン···花柄カップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬
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