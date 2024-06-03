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キャラクティックス 繭玉カネゴン カネゴンの繭 フィギュア 新品未開封
商品番号 G98355388991
商品名

キャラクティックス 繭玉カネゴン カネゴンの繭 フィギュア 新品未開封
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 6,500 円
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商品詳細

キャラクティックス繭玉カネゴンカネゴンの繭フィギュア新品未開封段ボールに入れて発送予定です。素人保管なので完璧を求める方、初期傷などを気にされる方、神経質な方はご購入ご遠慮ください。即入金できるかたのみご購入お願いします。コンビニ支払いのかたは入金予定日をコメントしていただけると幸いです。以上よろしくお願いします
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