マルティニーク　ラッフル2wayブラウス　ブラック

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購入後、2度着用しました。そのままでもオフショルダーにしても使えるかわいいブラウスです。公式では完売していました。写真6,7枚目のように洗濯後でも白い跡が残ってしまっています。フリルで目立たない部分になりますが気になる方はご遠慮ください。以下公式よりコットンタイプライターのラッフルオフショルダーブラウス。タンブラー加工を施しもみこむことで洗いざらしのラフ感を表現した夏らしい素材感です。たっぷり内側でギャザーをよせたラッフルカラーがポイント。オフショルダーで着こなす2way仕様。袖も五分丈ですっきり着こなせます。サイズ 身幅 着丈 ゆき丈 そで周りFREE54 56.5 49 39素材コットン100％