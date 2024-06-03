Ginza Maggy♥︎銀座マギー♥︎茶♥︎フリルブラウス♥︎L

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《★先に、必ず自己紹介をご覧ください。》GinzaMaggy♥︎銀座マギー♥︎フリルブラウス♥︎★定価…23000円➡5000円♥︎上質な茶色のブラウスが必要だったので、都内百貨店の、高級ブランドを見て歩き、銀座マギーで購入。♥︎上質な綿素材にストレッチが効き着やすく スタイル良く見えます。♥︎定価23000円程♥1度着用してクリーニング後、自宅保管品です。 その後何度かコーディネートの為 試着はしましたが、体型が変わり着用を諦め 出品致しました。ご理解ある方へ。♥︎お色…お写真一枚目が一番近い茶色です♥︎サイズ11号(ストレッチ素材なのでM〜L) 実寸脇下身幅47cm程ウエスト43cm程着丈後ろ首からボトムまで53cm程 (フロントが4cm程長いです)断捨離中、 まとめ買い大歓迎です数、お品物により お値段交渉応じますので宜しくお願い致します♥︎SaintLaurent#CELINE#BALENCIAGA#supreme#PALACE#BURBERRY#ルイヴィトン#GUCCI#PRADA#JILSANDER#Dior#ACNE#AMIRI#VALENTINO#DRIESVANNOTEN#AMBUSHRAFSIMONS#gosha#フェラガモ#MARNI#unused#SUNSEA#UNIQLO#coach#エトロ#ADORE#TOMORROWLAND#IENA#Drawer#UNITEDARROWS#ユナイテッドアローズ#Deuxieme#Classe#ルネ#エポカ#ドゥーズィエムクラス#ELIN#enfold#roku#ロク#UN3D#TOGA#irene#セオリー#アイレネ#シンメ#SINME#ebure#エブール #BARNEYSNEWYORK#FOXY#フルラ#バーニーズニューヨーク#セルフォード#アキラナカ#theory#ヨーコチャン#sacai#サカイ#アレキサンダーワン#メゾンマルタンマルジェラ#MM6#クロエ #トリバーチ#バレンシアガ