美品★Kate spade ケイトスペード　トートバッグ　チャーム付き

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商品詳細
Katespadeケイトスペード トートバッグです。 ブラックとアイボリーの幅広ストライプになっています。モチーフのスペード型のチャーム付きです。表側の左下辺りにやや黒い汚れがありますが、それ以外に目立った傷や汚れなく、まだまだ気持ち良くお使い頂けるかと思います。お仕事用にしてました。A4ファイルなども入る収納力のあるバッグです。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle550366.html
http://narcologia.ru/goods/kindness181405.html
http://narcologia.ru/goods/perforce811665.html
ケイトスペード トートバッグ A4 美品 ベージュ ボーダー チャーム 付き | フリマアプリ ラクマ
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✿kate spade ケイトスペード ショルダー トートバッグ 鞄 肩掛け-
ケイトスペード KATE SPADE トートバッグ Manhattan Plaid スモール ツイード ブルー×ブラック×ピンク K8997 0039 600
新品‼︎ NYで購入‼︎ ケイトスペード レッド トートバッグ A4対応 www ...
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