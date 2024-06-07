ジャンニキャリーニ ショルダーバッグ

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商品詳細
ジャンニキャリーニのショルダーバッグです。イエロー、ベージュ、オフホワイトの３色のバッグがスナップボタンで付け外し可能です。縦17cm横25cmマチ4.8cmぐらいです。同じ形の色違いを持っていて、３つにそれぞれお財布やスマホ、小物を分けて入れられて便利です。こちらで購入しましたが使用する機会がなさそうなので、未使用のうちに出品します。
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