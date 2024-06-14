未使用 タグ付き ドゥーニーアンドバーグ トートバッグ 2way レザー ...

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ドゥーニーアンドバーグのレザーバッグです。ショルダー付きなので2wayでお使い頂けます。お色はややピンクが強めのオイスター色です。(ピンクベージュっぽい色です)⭐︎サイズ⭐︎36x26x16(WxHxD)ショルダー 最大135cm【注意】・未使用品ですがデリケートな方はご購入をお控えください。・写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。・写真に写しきれない傷等あるかもしれませんがご了承下さい。