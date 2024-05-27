新品　リアライズ　ノースリブワンピース インナー付き

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新品未使用リアライズノースリブワンピースになります。インナー付きです。店舗で購入して着ないままクローゼットに保管していました。綺麗なお品です。色はベージュサイズ２と表示平置きで＊着丈約95.5cm（裏サイドネックポイントから）＊肩幅約３２cm＊身幅約３９cm×２（バスト）胸囲＊胴幅約３４cm×２＊裾幅約40.5cmサイズ等を確認して頂きます様お願い致しますラムウール６５%アンゴラ２０%ナイロン１５%エリに特長がありシンプルでおしゃれなお品です。重ね着をして着る事も出来ます。◆折りたたんでの発送の為たたみシワが付く場合がありますがご了承下さい。６０サイズ〜１００サイズの発送予定自宅保管品にご理解頂ける方ご購入をご検討下さい。安心の【匿名配送】即購入OK袖丈···袖なし季節感···春、秋、冬#ノースリブワンピース#セーター#トップス#リアライズ#ベージュ#REALIZE#袖無しワンピース#ラムウール#アンゴラ#ベージュワンピースカラー···ベージュ