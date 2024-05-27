メディストア ピアス 14G サージカルステンレス エンデビ

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※バラ売の場合ピアスは各3,800円です。発送方法は普通郵便になります。メディストアの14gピアス3点とチャーム2点、メディストア以外のピアス3点セットです。未使用のものと、数回着用したものです。蜘蛛の巣のチャーム部分、蜘蛛はバーベルを差し込む穴があります。ナットのチャームは全長約8cmです。全て消毒してから発送しますが、気になる方は購入を控える、ご自身で再消毒してから使用してください。※全てバーベル部分はサージカルステンレスです。※インダストリアル用バーベルは4cmになります。水濡れ、破損対策して発送いたします。メディストアMEDISTOREピアスバーベルエンデビ悪魔デビルチャームパーツインダストリアルサージカルステンレスシルバーブラックハロウィン材質···ステンレス