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未使用 LOUIS VUITTON ルイヴィトン キャットグラム スカーフ 90
商品番号 V14029257601
商品名

未使用 LOUIS VUITTON ルイヴィトン キャットグラム スカーフ 90
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 36,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※コメント不要即購入可プロフ必読※値下げしました！LOUISVUITTONキャットグラムスカーフ2019年限定リゾートコレクション2019年にLVのオンラインストアにて購入しました。未使用品です。特記すべきダメージは見あたりません。スカーフ以外の付属品の状態に関しては不問でお願いします。未使用品ですが、一度人の手に渡っており撮影時などに触ったりしていることと、店頭に並んでいたときや保管時・撮影時等に僅かにスレ・汚れ・シワ等できている可能性がありますので、御理解の上ご購入ください。完璧な状態を求める方は店頭で実際に物を確かめて購入するようにしてください。カラー：ブラウン系(マロン)素材：シルク100％サイズ：約90×約90㎝付属品：箱・小冊子あくまでも素人保管品のため、細部まで気にされる方にはお勧めいたしません。何か気になる点がございましたら購入前に必ずご質問ください。基本的には平日の日中しか対応ができません。必ず自己紹介をご覧ください。ルイヴィトンヴィトンLVLOUISVUITTON猫ネコキャットキャットグラムカレスカーフハンカチ大判レディースファッション小物JJA　un:BBAA　　　2052317
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