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［天然石］カメオと薔薇ロードライドガーネットのペンダント　　アトリエ「之」
商品番号 P66582406464
商品名

［天然石］カメオと薔薇ロードライドガーネットのペンダント　　アトリエ「之」
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 12,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

地金　　silver925立体的なオブジェをペンダントにしたような想像力や推理力が動くペンダントではないでしょうか中々手の込んだ彫刻となっております　　アトリエ「之」の刻印が有ります
http://narcologia.ru/goods/revamp80122.html
http://narcologia.ru/goods/stage139597.html
http://narcologia.ru/goods/assessor18103.html
天然石］カメオと薔薇ロードライドガーネットのペンダント アトリエ ...
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天然石］カメオと薔薇ロードライドガーネットのペンダント アトリエ「之」-
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