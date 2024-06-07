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商品詳細
地金 silver925立体的なオブジェをペンダントにしたような想像力や推理力が動くペンダントではないでしょうか中々手の込んだ彫刻となっております アトリエ「之」の刻印が有ります
http://narcologia.ru/goods/revamp80122.html
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天然石］カメオと薔薇ロードライドガーネットのペンダント アトリエ ...
天然石］カメオと薔薇ロードライドガーネットのペンダント アトリエ「之」-
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