アイスブレーカーのメリノウール100Tシャツ

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商品詳細
レディースXSですが、標準体型ならややゆとりあります。身幅４２センチほど。着用回数3回ほど。色味は藍染のような濃紺。3枚目の色味が実物に近いです。
http://narcologia.ru/goods/passionate752613.html
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