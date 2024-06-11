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アイスブレーカーのメリノウール100Tシャツ
商品番号 V14969319251
商品名

アイスブレーカーのメリノウール100Tシャツ
ブランド名 アイスブレーカー
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レディースXSですが、標準体型ならややゆとりあります。身幅４２センチほど。着用回数3回ほど。色味は藍染のような濃紺。3枚目の色味が実物に近いです。
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