LC/LLL レーストップス

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LUCA/LADYLUCKLUCAレースのトップスブラウスです。色はブラックで、サイズ表記はなしです。(M相当だと思います。)結婚式の二次会やデートなど、綺麗目にも使えますし、デニム合わせで普段使いもできます。タグはありませんが試着のみの美品です。テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ブラック柄・デザイン···レース