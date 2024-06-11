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LC/LLL レーストップス
商品番号 Q45318499125
商品名

LC/LLL レーストップス
ブランド名 ルカレディラックルカ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LUCA/LADYLUCKLUCAレースのトップスブラウスです。色はブラックで、サイズ表記はなしです。(M相当だと思います。)結婚式の二次会やデートなど、綺麗目にも使えますし、デニム合わせで普段使いもできます。タグはありませんが試着のみの美品です。テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ブラック柄・デザイン···レース
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