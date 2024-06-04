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- マーガレットハウエル 半袖 ブラウス サイズ2 白
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商品詳細
マーガレットハウエルの半袖ブラウスです^_^表記サイズは2でMサイズに当たるかと思います。目立った傷汚れなく、さほど使用感も感じられないかなと思います。これからの季節にどうぞ！以下、素人採寸ですがご参考にどうぞ↓肩幅:36袖丈:10身幅:44着丈:53.5▼トップス一覧はこちら▼#Mclosetのトップス一覧▼シャツ一覧はこちら▼#Mclosetのシャツ一覧▼商品一覧はこちら▼#Mclosetの商品一覧カラー···ホワイト袖丈···半袖素材···コットン季節感···春、夏、秋
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