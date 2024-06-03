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- 新品 キース レディース 洗える エンブロイダリー シャツ ブラウス 黄色 M
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商品詳細
ブランド KEITH株式会社 ルック品質 リヨセル70綿30ししゅう糸 上糸 綿100下糸・その他 ポリエステル100（手洗い可）素材···コットン他カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···夏サイズ表記 38実寸（平置き）肩幅約39センチ袖丈約22センチ袖口幅約13.5センチバスト約50センチウエスト約47センチ着丈約50.5〜57.5センチ薄手でシアー感のある素材が涼しげなトップスです。上品なイエローに繊細な刺繍がとても綺麗です。柔らかくて軽い生地で前を開けて羽織りものとしてもお召しいただけます。全体的にゆったりめのサイズ感でLサイズの方にもお召しいただけそうです。新品未使用、スペアボタン付き（紙タグはございません）で私が見て全体的に綺麗な状態かと思いますが、自宅保管の為、若干のシワがございます。また、デリケートな素材の為、ショップのお品のような細部まで全て完璧な状態をお求めの方は、申し訳ございませんが、ご購入をお控えくださいませ。綺麗な色のブラウスをお探しの方、ダックス、アクアスキュータム、ニューヨーカー、J.PRESS、アリスバーリー、クレージュ、ローラアシュレイ、レリアン、ピノーレ等のブランドがお好きな方にもおすすめです。
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