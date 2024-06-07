SAINT JAMES ◆ ウェッソン

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商品詳細
京都北山のセレクトショップで購入しましたが、殆ど着てないので美品だと思います。ブルーと生成りのような落ち着いたオフホワイトのボーダー。かわいいのですが、サイズがしっくりこなかったので。肌触り抜群です。五分丈身幅41cm着丈54cmカラー···ブルー柄・デザイン···ボーダーネック···ボートネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/stair666200.html
http://narcologia.ru/goods/plaque529607.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful898651.html
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SAINTJAMES セントジェームス メンズ レディース OUESSANT ウエッソン ボーダー
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