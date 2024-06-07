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SAINT JAMES ◆ ウェッソン
商品番号 E97765150297
商品名

SAINT JAMES ◆ ウェッソン
ブランド名 セントジェームス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京都北山のセレクトショップで購入しましたが、殆ど着てないので美品だと思います。ブルーと生成りのような落ち着いたオフホワイトのボーダー。かわいいのですが、サイズがしっくりこなかったので。肌触り抜群です。五分丈身幅41cm着丈54cmカラー···ブルー柄・デザイン···ボーダーネック···ボートネック季節感···春、夏、秋
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