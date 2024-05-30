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TROVATA ブルーボタンダウンシャツ
商品番号 I75408068757
商品名

TROVATA ブルーボタンダウンシャツ
ブランド名 トロヴァータ
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TROVATAのブルーボタンダウンシャツサイズ:S肩幅40cm袖丈62cm身丈72cm2回着用しました。綿と麻混のため、少し透け感があり、淡いブルーで爽やかな印象です。カジュアルにも会社にも使えます。カラー···ブルー袖丈···長袖
http://narcologia.ru/goods/housekeeper220509.html
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