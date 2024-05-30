TROVATA ブルーボタンダウンシャツ

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商品詳細
TROVATAのブルーボタンダウンシャツサイズ:S肩幅40cm袖丈62cm身丈72cm2回着用しました。綿と麻混のため、少し透け感があり、淡いブルーで爽やかな印象です。カジュアルにも会社にも使えます。カラー···ブルー袖丈···長袖
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