C/L waffleパッドinアメスリタンク ネイビー

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商品詳細
この度はご覧いただきありがとうございます。大変恐れ入りますが、プロフィールをご一読いただけますと幸いです\u003e_\u003c♡昨年購入し、未使用のまま冷暗所にて保管しておりました。シールームリンのタンクトップです。ネイビーは人気でネットでも即完売していました。似ている洋服を沢山持っているため、着ていただける方にお譲り致します。とっても可愛いのでオススメです！
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