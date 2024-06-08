レース重ねハートバックルリボンブラウス

♡カラー···ピンクブラック♡柄・デザイン···レース♡シルエット···ブラウスシャツ♡サイズ…3L定価4990円こちら4ヶ月ほど前に、夢展望通販にて購入しました。サイズが合わなかった為、販売します。1回のみ着用です。汚れ、ヨレ、ほつれ等も無く綺麗です♪ハンガーに掛けて保管していました。（タグ無し）ご希望に応じて、クリーニングに出してから発送致します。現在通販にてこのサイズの在庫が無い為、値下げ不可です。♡ペット×タバコ×※発送後の紛失・破損等のトラブルに関して一切責任は負えません。※キャンセル、返品、返金は受け付けません。※購入前にプロフィール一読お願いします。୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧量産型ヲタク量産型量産推し地雷リボンマイメロクロミサンリオlilybrownAmavelアマベルFi.n.tフィントマイメロディサンリオ女の子向けロリータLolitaゴスロリHoneyCinnamonハニーシナモンROJITAロジータevelynエブリンAnkRougeアンクルージュLIZLISAリズリサ夢展望ゆめてんぼうLODISPOTTOロディスポットMaisondeFLEURメゾンドフルールJILLSTUARTジルスチュアートPAUL\u0026JOEポールアンドジョーSecretHoneyシークレットハニーromanticPrincessMAJESTICLEGONマジェスティックレゴンMARSマーズJamieエーエヌケーANK



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