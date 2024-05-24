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リズリサ ブラウス　ピンク　フリル
商品番号 N98761556789
商品名

リズリサ ブラウス　ピンク　フリル
ブランド名 リズリサ
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク値札は切ってありますが、一度も着ていません。目立った汚れ等はありませんが、個人保管の中古品になります。小さく畳んでの発送になります。即購入可
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