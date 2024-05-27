【美品】MACKIE ProFX8v2 アナログミキサー

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MACKIEのProFX8v2です。USB端子が付いておりますので、DAWでの楽曲制作やライブ配信等の際にオーディオインターフェイスとしても使用可能です。別のミキサーをメインに使っていたので購入後ほとんど出番がなく、写真の様にかなりの美品個体です。もちろん各フェーダーガリなどもなく動作良好です。お品は写真のものが全てとなります。発送の際は外箱の上からプチプチとラップで梱包して発送させていただきます。よろしくお願い致しますm(__)m