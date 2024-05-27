MARVEL ホットトイズ FUNKO他 まとめ売り

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新品で購入後暗所で保管してました。・アイアンマン・キャプテンアメリカ上段の物は未開封、下段のトニースタークのみ未開封ですが箱に折れ傷あります。以外の下段の物は少し飾ってました。＊素人保管です。スレ傷、初期傷等ご理解の上ご検討お願い致します。✻値下げ、バラ売りの対応は致しかねます。✻即購入可能。