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エルメス バングル クリッククラック ＰＭ シルバーブラック 美品 メタル
商品番号 I37488132368
商品名

エルメス バングル クリッククラック ＰＭ シルバーブラック 美品 メタル
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 20,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスバングルクリッククラックＰＭシルバーブラック美品メタル中古HERMESアクセサリーブレスブレスレット定番人気女性レディースシンプル黒宝飾ジュエリー小物ブランド小物ファッションお洒落カジュアルブランド本物鑑定済み商品名：バングルクリッククラックＰＭブランド名：エルメス/HERMES商品ランク：ABランク素材：メタルサイズ：(約)腕周り内周:16cm幅:1cm総重量：約32.9gカラー：シルバーブラック付属品：なし■詳細説明：表面に小傷有、その他目立った使用感や痛みは無く比較的綺麗なお品物です。コメント：シンプルなデザインが人気のバングル。カジュアルスタイルからフォーマルスタイルまで幅広くお使いいただけるお品物です。商品番号：f-18158NO,0720132230910■お問い合わせ番号：f-18158★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。■仕入れ先：こちらの商品はオークションZEROさんで仕入れた商品です。ご安心してお買い求めください。アクセサリー材質···真鍮カラー···シルバー
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