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【美品】フルラ　パイパールクス　2WAYショルダー
商品番号 E42423576266
商品名

【美品】フルラ　パイパールクス　2WAYショルダー
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規店で購入しました。一度も使用せず保管していたものです。未使用なので目立ったキズや破れ、汚れはなく、全体的にとてもキレイな状態です。ファスナーと他の金具などもとてもキレイです。強いて言えば、表側の表面に薄く白っぽくなっている部分があります。●サイズ横幅　約40cm高さ　約27cmマチ　約15cmショルダーベルト　約76cm●ポケット表側　ターンロック　ファスナーポケット×1　　　オープンポケット×1裏側　ファスナーポケット×1●付属品箱　無しショルダーベルト　有り保存袋　有りカラー...ブラック×ホワイト特徴...2way
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