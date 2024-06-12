【美品】フルラ　パイパールクス　2WAYショルダー

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商品詳細
正規店で購入しました。一度も使用せず保管していたものです。未使用なので目立ったキズや破れ、汚れはなく、全体的にとてもキレイな状態です。ファスナーと他の金具などもとてもキレイです。強いて言えば、表側の表面に薄く白っぽくなっている部分があります。●サイズ横幅 約40cm高さ 約27cmマチ 約15cmショルダーベルト 約76cm●ポケット表側 ターンロック ファスナーポケット×1 オープンポケット×1裏側 ファスナーポケット×1●付属品箱 無しショルダーベルト 有り保存袋 有りカラー...ブラック×ホワイト特徴...2way
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